Хоккеист Шалунов назвал своего главного болельщика

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов назвал своего главного болельщика на трибуне.

«Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору», — сказал Шалунов в интервью RT.

Он также рассказал, как его семье дался переезд в Ярославль.

«Всё-таки город недалеко от Москвы. Можно спокойно добраться на машине. Кроме того, у меня много выездов вместе с командой, и на время моего отсутствия они возвращаются в столицу. Больше половины времени жена и дочь, получается, проводят там. Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим», — добавил игрок.

Ранее Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.