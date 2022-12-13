Узнать больше

Хоккеист Шалунов назвал своего главного болельщика

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов назвал своего главного болельщика на трибуне.
Хоккеист Шалунов назвал своего главного болельщика
  • © Wikimedia Commons

«Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору», — сказал Шалунов в интервью RT.

Он также рассказал, как его семье дался переезд в Ярославль.

«Всё-таки город недалеко от Москвы. Можно спокойно добраться на машине. Кроме того, у меня много выездов вместе с командой, и на время моего отсутствия они возвращаются в столицу. Больше половины времени жена и дочь, получается, проводят там. Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим», — добавил игрок.

Ранее Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить