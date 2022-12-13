Малкин — о победной шайбе: гол был на подходе
- AP
«Знал, что гол на подходе, просто надо было быть терпеливым и использовать шанс. Шла последняя минута, старался быть осторожным, ведь если мы потеряем шайбу, то окажемся в беде», — сказал Малкин после матча.
Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 2:1.
Этот гол стал 79-м победным в карьере игрока. По этому показателю россиянин обошёл Яромира Ягра.
Ранее Малкин был признан первой звездой матча с «Далласом».