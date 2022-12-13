Малкин — о победной шайбе: гол был на подходе

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою победную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

«Знал, что гол на подходе, просто надо было быть терпеливым и использовать шанс. Шла последняя минута, старался быть осторожным, ведь если мы потеряем шайбу, то окажемся в беде», — сказал Малкин после матча.

Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Этот гол стал 79-м победным в карьере игрока. По этому показателю россиянин обошёл Яромира Ягра.

Ранее Малкин был признан первой звездой матча с «Далласом».