Источник: «Челси» предложил «Милану» за Леау €70 млн, но получил отказ

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Челси».

«Челси» сделал предложение итальянскому клубу по игроку в размере €70 млн, но получил отказ, так как «Милан» настаивал на сумме €150 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Уточняется, что Леау на данный момент не планирует продлевать свой контракт с «Миланом».

23-летний Леау является воспитанником «Спортинга». Также футболист выступал за «Лилль». За итальянский клуб полузащитник провёл 124 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 28 результативных передач.

Ранее Леау объяснил, почему Португалия уступила Марокко.