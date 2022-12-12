Источник: «Челси» предложил «Милану» за Леау €70 млн, но получил отказ
«Челси» сделал предложение итальянскому клубу по игроку в размере €70 млн, но получил отказ, так как «Милан» настаивал на сумме €150 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.
Уточняется, что Леау на данный момент не планирует продлевать свой контракт с «Миланом».
23-летний Леау является воспитанником «Спортинга». Также футболист выступал за «Лилль». За итальянский клуб полузащитник провёл 124 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 28 результативных передач.
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