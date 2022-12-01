Леау объяснил, почему Португалия уступила Марокко

Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал поражение от команды Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

«Мы столкнулись с противником, у которого было нечто большее, чего не было у нас, и поэтому они прошли дальше… Благодарю португальцев за поддержку в каждой игре!» — сказал после матча игрок.

Напомним, что сборная Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022 уступила команде Марокко (0:1). На турнире португалец провёл пять матчей и забил два гола.

Ранее Криштиану Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира.