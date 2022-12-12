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Тен Хаг: только Мбаппе может сравниться с Рашфордом

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру форварда команды Маркуса Рашфорда.
Тен Хаг: только Мбаппе может сравниться с Рашфордом
  • Gettyimages.ru

«С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него. Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но, когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен», — приводит слова тен Хага ESPN. 

25-летний футболист является воспитанником МЮ. В составе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне Рашфорд провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. На чемпионате мира в Катаре Рашфорд отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Рашфорд может сменить команду, если МЮ не предложит ему новый контракт.

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