Тен Хаг: только Мбаппе может сравниться с Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру форварда команды Маркуса Рашфорда.

«С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него. Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но, когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен», — приводит слова тен Хага ESPN.

25-летний футболист является воспитанником МЮ. В составе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне Рашфорд провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. На чемпионате мира в Катаре Рашфорд отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Рашфорд может сменить команду, если МЮ не предложит ему новый контракт.