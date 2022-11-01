Sun: Рашфорд может сменить команду, если МЮ не предложит ему новый контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов сменить клуб, если «красные дьяволы» не предложат ему продлить контракт.

Как сообщает The Sun, Рашфорд хочет рассмотреть предложения команд из других лиг. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает англичанина важным игроком основного состава, поэтому хочет его сохранить в команде.

25-летний футболист является воспитанником МЮ. В составе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне Рашфорд провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что гол Рашфорда принёс победу МЮ в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Хэмом».