Sun: Рашфорд может сменить команду, если МЮ не предложит ему новый контракт
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Как сообщает The Sun, Рашфорд хочет рассмотреть предложения команд из других лиг. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает англичанина важным игроком основного состава, поэтому хочет его сохранить в команде.
25-летний футболист является воспитанником МЮ. В составе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне Рашфорд провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что гол Рашфорда принёс победу МЮ в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Хэмом».