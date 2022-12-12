Узнать больше

Bild: Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.
Bild: Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bild, Федерация футбола Англии собирается пригласить Тухеля на должность, если Гарет Саутгейт решит покинуть пост.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить