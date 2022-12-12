Bild: Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

Как сообщает Bild, Федерация футбола Англии собирается пригласить Тухеля на должность, если Гарет Саутгейт решит покинуть пост.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.