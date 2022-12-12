Bild: Тухель — ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Англии
- Gettyimages.ru
Как сообщает Bild, Федерация футбола Англии собирается пригласить Тухеля на должность, если Гарет Саутгейт решит покинуть пост.
7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.
Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).
Ранее Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу.