Саутгейт допустил уход с поста главного тренера сборной Англии по футболу

Гарет Саутгейт заявил, что может покинуть пост главного тренера сборной Англии по футболу.

«В моей голове есть много вещей, которые действительно противоречат друг другу в данный момент, поэтому я хочу убедиться в том, что у меня есть силы для продолжения работы, и в том, что это будет правильным решением», — цитирует Саутгейта The Athletic.

Бывший защитник «Кристал Пэлас» подчеркнул, что не намерен принимать скоропалительных решений.

«Я не думаю, что будет правильным принимать его в ближайшие несколько дней», — заключил Саутгейт.

Англия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре потерпела поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией со счётом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса. Под его руководством британцы дошли до финала чемпионата Европы — 2020. В матче за золото на стадионе «Уэмбли» англичане уступили по пенальти Италии (1:2).

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Гарри Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.