Принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022

Принц Уильям выступил в поддержку сборной Англии после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и все игроки Англии, очень жаль вас. Вы так много вложили в турнир, и мы все гордимся вами. Держите головы высоко и вперёд к следующим победам!» — написал Уильям в соцсетях.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее Джуд Беллингем высказался о судействе в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Франции.