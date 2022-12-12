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Первый тренер Головина рассказал, сколько получил за трансфер футболиста в «Монако»

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28 ноября на PREMIER стартовал первый сезон шоу «Здесь был Палыч», которое посвящено бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.
Первый тренер Головина рассказал, сколько получил за трансфер футболиста в «Монако»
  • РИА Новости

В новом выпуске Сёмин продолжает разговор о развитии регионального футбола в небольших городах России, рассуждает о справедливости в спортивной индустрии и «звёздной болезни» игроков.

Сёмин также узнал у Александра Плясунова, первого тренера полузащитника «Монако» Александра Головина, сколько он получил за трансфер российского футболиста во французский клуб.

«Дали, но мало, конечно. 140 тыс. Разово 140 тыс.», — сказал Плясунов.

Ранее Сёмин рассказал, как играл вместе со Львом Яшиным.

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