Сёмин рассказал, как играл вместе с Яшиным

28 ноября на PREMIER стартовал первый сезон шоу «Здесь был Палыч», которое посвящено бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.

В новом выпуске Сёмин рассуждает о развитии регионального футбола в небольших городах России, рассказывает про родной Орёл и опыт работы со Львом Яшиным. Также тренер рассказал, как познакомился с женой, как складывались его отношения с семьёй и о чём он сожалеет.

«Человек великий, добрый. И по сей день из вратарей только Лев Иванович получал «золотой мяч». Мало прожил, горестно. Такие люди много добра ещё сделали бы», — рассказал он.

Ранее Сёмин рассказал, что у него есть майка Зидана со времён его игры за «Реал».