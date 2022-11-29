Сёмин рассказал, что у него есть майка Зидана со времён его игры за «Реал»
- РИА Новости
В первой серии Сёмин рассказал футболисткам из Дагестана, что у него есть игровая майка Зинедина Зидана времён, когда француз выступал в «Реале». Он также заявил, что ему сейчас нравится игра мадридского клуба.
Последним клубом Сёмина был «Ростов». До этого специалист в разные годы работал в «Локомотиве». Он трижды привёл московский клуб к чемпионству.
Ранее бывший защитник «Локомотива» Родолфо назвал Сёмина «футбольным папой».