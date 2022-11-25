Экс-защитник «Локомотива» Родолфо назвал Сёмина «футбольным папой»
- РИА Новости
«Для меня Сёмин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Последний раз поздравлял его с днём рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть», — цитирует Родолфо «Спорт-Экспресс».
40-летний защитник играл за железнодорожников с 2007 по 2011 год. В составе красно-зелёных он провёл 83 матча и забил восемь мячей во всех турнирах. Футболист также известен по выступлению за грозненский «Ахмат».
Ранее Сёмин объяснил, как клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.