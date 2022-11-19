Сёмин: перерыв на ЧМ-2022 должен пойти на коррекцию подготовки команд РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

«Перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, должен пойти на коррекцию подготовки команд. И тех, которые хорошо играли, и тех, которые плохо», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что от перерыва будут зависеть позиции в таблице чемпионата России. По его словам, в данный перерыв работа главных тренеров должна показать себя.

«Всё зависит от того, как они подготовят команды к самому важному отрезку сезона», — заключил Сёмин.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о работе Сергея Семака в санкт-петербургском клубе.