«РБ Спорт»: Каррера может возглавить «Рубин»
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После изменений в руководящем составе «Рубин» начал рассматривать Карреру и Александра Кержакова на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».
Уточняется, что до недавнего времени основным кандидатом являлся бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. Прежнее руководство «Рубина» рассчитывало на специалиста и провело с ним несколько встреч.
Слуцкий 15 ноября решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Уткульбаев.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по ноябрь 2018 года. Под руководством 53-летнего итальянца красно-белые завоевали золотые медали чемпионата России и стали победителями Суперкубка страны.
«Рубин» (37 очков) по итогам 20 туров занимает третье место в Первой лиге. Лидирует в чемпионате калининградская «Балтика» (41).
Ранее полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался об уходе Слуцкого с поста главного тренера клуба.