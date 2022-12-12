«РБ Спорт»: Каррера может возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост наставника казанского «Рубина».

После изменений в руководящем составе «Рубин» начал рассматривать Карреру и Александра Кержакова на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что до недавнего времени основным кандидатом являлся бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. Прежнее руководство «Рубина» рассчитывало на специалиста и провело с ним несколько встреч.

Слуцкий 15 ноября решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Уткульбаев.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по ноябрь 2018 года. Под руководством 53-летнего итальянца красно-белые завоевали золотые медали чемпионата России и стали победителями Суперкубка страны.

«Рубин» (37 очков) по итогам 20 туров занимает третье место в Первой лиге. Лидирует в чемпионате калининградская «Балтика» (41).

Ранее полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался об уходе Слуцкого с поста главного тренера клуба.