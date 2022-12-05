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Дзагоев — о Слуцком: величина в футболе и просто хороший человек

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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался об уходе специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба.
Дзагоев — о Слуцком: величина в футболе и просто хороший человек
  • Gettyimages.ru

«Он тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторыч так решил — значит, были свои причины. Могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода», — цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Уткульбаев.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 37 очками занимает третью строчку.

Ранее защитник сборной Туниса по футболу Монтассар Тальби высказался о работе со Слуцким в казанском «Рубине».

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