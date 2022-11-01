Защитник сборной Туниса Тальби назвал отличным опытом работу со Слуцким в «Рубине»

Защитник сборной Туниса по футболу Монтассар Тальби высказался о работе с российским тренером Леонидом Слуцким в казанском «Рубине».

«Когда я ушел из «Рубина», Слуцкий спустя некоторое время прислал сообщение, и мы остаемся на связи. У меня о Слуцком приятные воспоминания, работа с ним — отличный опыт», — цитирует тунисского футболиста «Спорт-Экспресс».

Тальби подчеркнул, что Слуцкий замечательный тренер.

«Я рад, что был его игроком на протяжении сезона. Многое узнал от него и желаю всего наилучшего», — добавил Тальби.

Напомним, что в матче первого тура сборная Туниса сыграла вничью с командой Дании. Игра на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Тунис набрал одно очко и находится на втором месте в турнирной таблице группы E. Лидирует Франция с тремя очками.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер сообщил, что организация может покинуть состав Международной федерации футбола (ФИФА).