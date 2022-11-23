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Датский футбольный союз может выйти из состава ФИФА

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Президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер сообщил, что организация может покинуть состав Международной федерации футбола (ФИФА).
Датский футбольный союз может выйти из состава ФИФА
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«Это решение о выходе из ФИФА ещё не принято. Мы обсуждаем это в скандинавском регионе с августа. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания оставит это как есть. Но давайте посмотрим, получится ли выстроить диалог. Я должен подумать над вопросом, как восстановить доверие к ФИФА», — цитирует Мёллера The Athletic.

Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Дания на чемпионате мира выступает в группе D. В первом туре датчане сыграли с Тунисом на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании разочарован итогом матча с Тунисом на ЧМ-2022

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