Главный тренер сборной Дании разочарован итогом матча с Тунисом на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн остался недоволен исходом матча первого тура чемпионата мира в Катаре с Тунисом.

«Я разочарован результатом и игрой команды. Особенно в первом тайме. Действовали слишком медленно и безынициативно. Неприятный старт, но ещё ничего не потеряно. Турнир только начинается», — приводит слова тренера Tipsbladet.

Он также подчеркнул, что футболисты Дании будут прикладывать много усилий в оставшихся матчах для положительного результата.

Встреча первого тура группы D на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Ранее полузащитник сборной Мексики Вега расплакался во время исполнения гимна перед матчем с Польшей на ЧМ-2022.