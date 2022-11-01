Полузащитник сборной Мексики Вега расплакался во время исполнения гимна перед матчем с Польшей на ЧМ-2022
Хавбек сборной Мексики Алексис Вега расплакался во время исполнения гимна перед матчем первого тура чемпионата мира в Катаре с Польшей.
Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Главный судья встречи — Крис Бит из Австралии.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее Дания и Тунис сыграли вничью в матче чемпионата мира.