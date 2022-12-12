Свищёв не испытывает большого оптимизма по итогам конгресса FINA

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное выступление российских спортсменов в Азии.

«Не испытываю большого оптимизма по итогам конгресса FINA, потому что от высказываний президента международной федерации до положительного решения ещё очень далеко», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

Депутат убеждён, что спортсменам нужна соревновательная практика.

«Но пока всё это — возможный отбор на возможные Олимпийские игры. Может быть, есть какие-то переговоры и договорённости, о которых мы с вами точно не знаем, поэтому пока что есть перспектива, но лично у меня нет уверенности в правильности решения», — добавил Свищёв.

Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах под её эгидой.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.











