Свищёв не испытывает большого оптимизма по итогам конгресса FINA
- РИА Новости
«Не испытываю большого оптимизма по итогам конгресса FINA, потому что от высказываний президента международной федерации до положительного решения ещё очень далеко», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».
Депутат убеждён, что спортсменам нужна соревновательная практика.
«Но пока всё это — возможный отбор на возможные Олимпийские игры. Может быть, есть какие-то переговоры и договорённости, о которых мы с вами точно не знаем, поэтому пока что есть перспектива, но лично у меня нет уверенности в правильности решения», — добавил Свищёв.
Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах под её эгидой.
На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.
Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.