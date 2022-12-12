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Сечина: приглашение на азиатские турниры приближает россиян к Олимпиаде-2024

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Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина высказалась о предложении Олимпийского совета Азии (ОСА) содействовать участию россиян в соревнованиях под эгидой организации.
Сечина: приглашение на азиатские турниры приближает россиян к Олимпиаде-2024
  • РИА Новости

«Любые инициативы подобного рода приближают нас к Олимпиаде, к восстановлению прежнего статуса российских атлетов, который был утрачен абсолютно не по их вине», — цитирует Сечину ТАСС.

По её словам, решение о санкциях принимали люди, которые далеки от спорта.

«И очень надеюсь, что теперь здравый смысл возобладает, потому что мировому спорту очень нужна здоровая конкуренция. Сегодняшний недопуск российских и белорусских атлетов наносит ущерб всем, это ненормальная ситуация», — добавила Сечина.

ОСА 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе. Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх выступил с идеей допустить россиян на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.

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