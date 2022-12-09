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Минспорт высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении Олимпийского совета Азии (ОСА) по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.
Минспорт высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии
  • РИА Новости

«Министерство спорта Российской Федерации высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии. Эта инициатива подчёркивает наши партнёрские отношения со странами азиатского континента, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, для Минспорта главное, чтобы российские спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими.

«Работа в этом направлении никогда не заканчивается, мы продолжаем взаимодействовать со всеми организациями для скорейшего участия наших спортсменов в международных соревнованиях», — добавил Матыцин.

9 декабря ОСА предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.

Ранее большинство участников олимпийского саммита поддержало Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе сохранения санкций против России.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на предложение Олимпийского совета Азии посодействовать россиянам и белорусам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой ОСА.

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