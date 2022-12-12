Нидерландский журналист: стране надо освобождаться от этих Промесов

Спортивный журналист Дерксен Йохан высказался о возможном получении российского гражданства нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Надо освобождаться от этих Промесов. Я думаю, что никто в Нидерландах его не ждёт. Россия не выдаёт игрока, потому что его арестуют тут», — цитирует журналиста «Матч ТВ» со ссылкой на De Oranjewinter.

Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

30-летний хавбек проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство своего двоюродного брата. Также Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.

Ранее Юрий Ковтун заявил, что Промес хочет получить российское гражданство, потому что уважает страну.