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Ковтун: Промес хочет получить российское гражданство, потому что уважает Россию

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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал желание нападающего столичного клуба Квинси Промеса получить российское гражданство.

«Квинси уважает нашу страну, поэтому и хочет получить гражданство. Для него это вызов, раз он хочет остаться в России. Промес — квалифицированный игрок», — цитирует Ковтуна «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартаку» выгодно, чтобы Промес получил российский паспорт.

«Таких игроков, как Промес, мало в нашем чемпионате. Он подает пример молодым футболистам», — заключил Ковтун.

Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

30-летний хавбек проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство своего двоюродного брата. Также Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.

Ранее журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс заявил, что российский паспорт спасёт Промеса от судебного преследования в Нидерландах.

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