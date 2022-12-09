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Ламмерс: российский паспорт спасёт Промеса от судебного преследования в Нидерландах

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Журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.
Ламмерс: российский паспорт спасёт Промеса от судебного преследования в Нидерландах
  • РИА Новости

«Это сюрприз и шок точно не только для России, но и Нидерландов. Полагаю, этим ходом Промес избежит судебного преследования в Нидерландах», — цитирует Ламмерса Sport24.

При этом, по словам журналиста, вряд ли кто-то увидит в действиях голландского легионера «Спартака» предательство страны. Ламмерс также дал понять, что у Промеса и так плохая репутация в Нидерландах.

«Но история с поножовщиной, а сейчас получение российского паспорта приведёт к критике футболиста. А путь в команду ван Гала теперь точно будет для него закрыт», — добавил Ламмерс.

30-летний хавбек проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство своего двоюродного брата. Также Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Спартака» Душан Петкович арестован полицией Амстердама.

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