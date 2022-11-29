Najnovije Vesti: экс-защитник «Спартака» Петкович арестован полицией Амстердама

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Бывший защитник московского «Спартака» Душан Петкович арестован полицией Амстердама в рамках операции, в ходе которой было изъято 115 кг кокаина.

Серба задержали вместе со своим пасынком Дамьяном Рогановичем, который, возможно, является членом одного из преступных кланов, сообщает Najnovije Vesti.

Отмечается, что прокуратура подозревает их в причастности к сговору для совершения уголовных преступлений, незаконного производства и распространения наркотических средств.

Петкович перешёл в «Спартак» в 2004 году и провёл за красно-белых 20 матчей и забил три мяча. В 2007 году он завершил футбольную карьеру.

Ранее полиция Нидерландов заявила, что форвард «Спартака» Куинси Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.

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