Najnovije Vesti: экс-защитник «Спартака» Петкович арестован полицией Амстердама
Серба задержали вместе со своим пасынком Дамьяном Рогановичем, который, возможно, является членом одного из преступных кланов, сообщает Najnovije Vesti.
Отмечается, что прокуратура подозревает их в причастности к сговору для совершения уголовных преступлений, незаконного производства и распространения наркотических средств.
Петкович перешёл в «Спартак» в 2004 году и провёл за красно-белых 20 матчей и забил три мяча. В 2007 году он завершил футбольную карьеру.
Ранее полиция Нидерландов заявила, что форвард «Спартака» Куинси Промес может быть причастен к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации.