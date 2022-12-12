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Пятибратов: с Дзюбой и Роналду «Факел» стал бы самым популярным клубом в мире

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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов с юмором оценил возможное присоединение нападающих Артёма Дзюбы и Криштиану Роналду к воронежскому клубу.
Пятибратов: с Дзюбой и Роналду «Факел» стал бы самым популярным клубом в мире
  • Gettyimages.ru

«В нашей жизни нет ничего нереального. С медийной точки зрения для «Факела» было бы круто. Имея в составе Дзюбу и Роналду, мы стали бы самым популярным клубом в мире», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Роналду со скандалом ушёл из «Манчестер Юнайтед» в ноябре. Дзюба же не смог закрепиться в составе «Адана Демирспор».

Ранее португальский журналист рассказал, в чём Дзюба превосходит Роналду.

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