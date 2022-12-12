Португальский журналист рассказал, в чём Дзюба превосходит Роналду

Португальский журналист Флавио Микель прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Однако, чтобы сравнять счёт, игроки не проявили абсолютно никаких идей», — цитирует журналиста Sport24.

Он также заявил, что чемпионат мира был последним шансом для Криштиану Роналду.

«Роналду ни разу не забивал в плей-офф. У Дзюбы даже есть один гол? Шок! Получается, что он выступал на чемпионатах мира лучше Роналду», — добавил Микель.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.