Источник: защитник ЦСКА Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в бразильском «Интернасьонале».

Игрок записал видеообращение для Telegram-канала ЦСКА с новостью о возобновлении карьеры. Он заявил, что в 2023 году будет выступать за бразильский клуб.

По информации Globo, из видео вырезан момент, когда защитник называет свой будущий клуб — «Интернасьонал».

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио».

Ранее в ЦСКА рассказали, почему разрешили Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.