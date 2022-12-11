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Источник: защитник ЦСКА Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в бразильском «Интернасьонале».
Источник: защитник ЦСКА Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале»
  • Gettyimages.ru

Игрок записал видеообращение для Telegram-канала ЦСКА с новостью о возобновлении карьеры. Он заявил, что в 2023 году будет выступать за бразильский клуб.

По информации Globo, из видео вырезан момент, когда защитник называет свой будущий клуб — «Интернасьонал».

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио».

Ранее в ЦСКА рассказали, почему разрешили Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.

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