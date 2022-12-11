В ЦСКА рассказали, почему разрешили Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему клуб позволил защитнику Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.

«Клуб не стал возражать продолжению карьеры Марио в Бразилии и учёл его желание быть на родине с женой и сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Он также добавил, что клуб надеется в будущем вновь увидеть игрока в армейской футболке.

11 декабря Марио Фернандес объявил о возобновлении футбольной карьеры. Он продолжит карьеру в 2023 году в одном из бразильских клубов.

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио».

Ранее сообщалось, что Фернандес стал отцом.