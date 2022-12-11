Узнать больше

В ЦСКА рассказали, почему разрешили Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии

Короткая ссылка
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему клуб позволил защитнику Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.
В ЦСКА рассказали, почему разрешили Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Клуб не стал возражать продолжению карьеры Марио в Бразилии и учёл его желание быть на родине с женой и сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Он также добавил, что клуб надеется в будущем вновь увидеть игрока в армейской футболке.

11 декабря Марио Фернандес объявил о возобновлении футбольной карьеры. Он продолжит карьеру в 2023 году в одном из бразильских клубов.

32-летний футболист в мае приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». 

Ранее сообщалось, что Фернандес стал отцом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить