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Капризов впервые за 15 матчей НХЛ не набрал очков, «Миннесота» победила «Ванкувер»

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«Миннесота Уайлд» в гостях нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов впервые за 15 матчей НХЛ не набрал очков, «Миннесота» победила «Ванкувер»
  • AP
  • © LM Otero

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Дина Эвасона.

Шайбы забросили Мэтт Болди (17-я минута), Коннор Дьюар (37-я), Сэм Стил (49-я). Кирилл Капризов провёл на льду около 19 минут, нанёс два броска и закончил матч с полезностью «+1», но не отметился шайбами и голевыми передачами.

Таким образом, 14-матчевая серия Капризова с набранными очками закончилась.

«Миннесота» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 27 очками располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Михаила Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.

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