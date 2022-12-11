Капризов впервые за 15 матчей НХЛ не набрал очков, «Миннесота» победила «Ванкувер»

«Миннесота Уайлд» в гостях нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Дина Эвасона.

Шайбы забросили Мэтт Болди (17-я минута), Коннор Дьюар (37-я), Сэм Стил (49-я). Кирилл Капризов провёл на льду около 19 минут, нанёс два броска и закончил матч с полезностью «+1», но не отметился шайбами и голевыми передачами.

Таким образом, 14-матчевая серия Капризова с набранными очками закончилась.

«Миннесота» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 27 очками располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Михаила Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.