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Шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанёс поражение «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Пэт Марун (девятая минута), Брейден Пойнт (44-я), Михаил Сергачёв (48-я), Стивен Стэмкос (57-я). Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами. Андрей Василевский отразил 24 броска.

У «Пантерз» отличился Зак Далпе (27-я). Сергей Бобровский отразил 34 броска.

«Тампа» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Флорида» (30 очков) — десятую строчку.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс».

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