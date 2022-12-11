Шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Пэт Марун (девятая минута), Брейден Пойнт (44-я), Михаил Сергачёв (48-я), Стивен Стэмкос (57-я). Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами. Андрей Василевский отразил 24 броска.
У «Пантерз» отличился Зак Далпе (27-я). Сергей Бобровский отразил 34 броска.
«Тампа» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Флорида» (30 очков) — десятую строчку.
Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс».