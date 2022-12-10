Российская шахматистка Горячкина не смогла выйти в финал турнира претенденток
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Шахматистка из России уступила Тань Чжунъи в четвёртой партии 1/2 финала соревнований. Общий счёт матча стал 2,5 — 1,5 в пользу китаянки.
Финал турнира претенденток состоится в 2023 году. Победительница сыграет в матче за мировую корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Ранее Федерация шахмат России попросила Сергея Карякина представить информацию о предвыборной команде до 12 декабря.