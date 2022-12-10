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Свищёв: выступление российских спортсменов в Азии будет взаимовыгодным

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное выступление российских спортсменов в Азии.
Свищёв: выступление российских спортсменов в Азии будет взаимовыгодным
  • РИА Новости

«Выступление в Азии будет и для нас, и для Олимпийского совета Азии обоюдовыгодно, поскольку у нас много высококлассных спортсменов во всех видах спорта», — цитирует депутата ТАСС.

Он подчеркнул, что пока есть шансы выступить на Олимпийских играх, нужно их использовать.

«Международный олимпийский комитет говорит, что будет следить за ситуацией, мы тоже будем», — добавил Свищёв.

Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

Из-за санкций МОК российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.

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