Родионенко: олимпийский саммит дал гимнастам России надежду на участие в Играх
- РИА Новости
«Последние новости из Лозанны вернули нам надежду на то, что шанс выступить на Олимпиаде 2024 года ещё не потерян», — цитирует Родионенко ТАСС.
По её мнению, теперь многое будет зависеть от МОК, который должен донести до международных федераций свою чёткую позицию по российским и белорусским спортсменам.
Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.
Из-за санкций МОК российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.