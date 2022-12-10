Родионенко: олимпийский саммит дал гимнастам России надежду на участие в Играх

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об итогах саммита Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.

«Последние новости из Лозанны вернули нам надежду на то, что шанс выступить на Олимпиаде 2024 года ещё не потерян», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её мнению, теперь многое будет зависеть от МОК, который должен донести до международных федераций свою чёткую позицию по российским и белорусским спортсменам.

Олимпийский совет Азии (ОСА) 9 декабря предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

Из-за санкций МОК российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о предложении ОСА по облегчению допуска россиян к международным соревнованиям.