Божович: судейство иногда может специально свистнуть в пользу «Зенита»
- РИА Новости
«Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них?» — цитирует Божовича «РБ Спорт».
Он также отметил, что частичное преимущество от судейства также получают столичные ЦСКА и «Спартак».
После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.
Ранее Божович высказался о работе главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.