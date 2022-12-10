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Божович: судейство иногда может специально свистнуть в пользу «Зенита»

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Сербский тренер Миодраг Божович поделился мнением о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России.
Божович: судейство иногда может специально свистнуть в пользу «Зенита»
  • РИА Новости

«Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них?» — цитирует Божовича «РБ Спорт».

Он также отметил, что частичное преимущество от судейства также получают столичные ЦСКА и «Спартак».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее Божович высказался о работе главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

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