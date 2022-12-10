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Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии

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Сербский тренер Миодраг Божович высказался о работе главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

Российский специалист вывел «Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб из Будапешта оказался в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет.

Ранее Черчесов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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