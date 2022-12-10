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Васильев назвал хорошей тенденцией успехи Халили и Серохвостова на КР

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка России в Тюмени.
Васильев назвал хорошей тенденцией успехи Халили и Серохвостова на КР
  • РИА Новости

«Меня приятно удивило, как сегодня показали себя Халили и, наверное, даже в большей степени Серохвостов. Их успехи — хорошая тенденция. Сейчас мы видим, как определяются лидеры команды», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

По его словам, финиш был интересным, он думал, что Серохвостов всё-таки станет фаворитом гонки.

Карим Халили пришёл к финишу первым. Вторым гонку завершил Александр Поварницын (+0,2 секунды), а на третьем месте расположился Даниил Серохвостов (+0,8).

Ранее Халили рассказал о своей задаче на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени.

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