Васильев назвал хорошей тенденцией успехи Халили и Серохвостова на КР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка России в Тюмени.

«Меня приятно удивило, как сегодня показали себя Халили и, наверное, даже в большей степени Серохвостов. Их успехи — хорошая тенденция. Сейчас мы видим, как определяются лидеры команды», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

По его словам, финиш был интересным, он думал, что Серохвостов всё-таки станет фаворитом гонки.

Карим Халили пришёл к финишу первым. Вторым гонку завершил Александр Поварницын (+0,2 секунды), а на третьем месте расположился Даниил Серохвостов (+0,8).

Ранее Халили рассказал о своей задаче на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени.