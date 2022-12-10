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Халили: у меня была главная задача, чтобы Серохвостов как можно позже нас достал

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Биатлонист Карим Халили рассказал о своей задаче на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени.
Халили: у меня была главная задача, чтобы Серохвостов как можно позже нас достал
  • globallookpress.com

«Думал, Серохвостов быстрее достанет. У меня была главная задача, чтобы он как можно позже нас достал, потому что дальше шли крутые подъёмы, на которых он очень силён», — цитирует Халили «Матч ТВ».

 24-летний спортсмен пришёл к финишу первым. Вторым гонку завершил Александр Поварницын (+0,2 секунды), а на третьем месте расположился Даниил Серохвостов (+0,8).

Женская гонка преследования начнётся 10 декабря в 12:00 мск.

Ранее лыжница Вероника Степанова одержала победу в квалификации конькового спринта на третьем этапе Кубка России.

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