Inside the games: россияне смогут выступать на отборах к ОИ-2024 под эгидой ОСА

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, которые проведёт Олимпийский совет Азии (ОСА).

С предложением на саммите комитета выступил исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх. Его идею единогласно поддержали Томас Бах, Европейский олимпийский комитет и международные спортивные федерации, однако полностью инициатива будет рассмотрена в следующем раунде консультаций, сообщает Inside the games.

Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ОСА, в частности на тех, на которых можно отобраться на олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако только в нейтральном статусе без гимна и флага.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил за упрощение допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.