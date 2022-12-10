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Inside the games: россияне смогут выступать на отборах к ОИ-2024 под эгидой ОСА

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Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, которые проведёт Олимпийский совет Азии (ОСА).
Inside the games: россияне смогут выступать на отборах к ОИ-2024 под эгидой ОСА
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С предложением на саммите комитета выступил исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх. Его идею единогласно поддержали Томас Бах, Европейский олимпийский комитет и международные спортивные федерации, однако полностью инициатива будет рассмотрена в следующем раунде консультаций, сообщает Inside the games.

Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ОСА, в частности на тех, на которых можно отобраться на олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако только в нейтральном статусе без гимна и флага.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил за упрощение допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

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