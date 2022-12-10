Тренер сборной России по лыжным гонкам: Степанова сделала шаг вперёд

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

«С Вероникой всё чётко, даже несмотря на то, что в августе по медицинским показаниям она один сбор пропустила. По Степановой уже можно говорить, что шаг вперёд она сделала. У неё вообще конкретная задача на Кубок России — во всех гонках, где она участвует, должна забегать в тройку», — цитирует Сорина «Чемпионат».

4 декабря Степанова одержала победу в коньковой разделке на втором этапе Кубка России в Хакасии. 21-летняя россиянка преодолела дистанцию в 10 км за 25 минут 44,4 секунды.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победы Александра Большунова и Степановой в гонках свободным стилем на этапе Кубка России.