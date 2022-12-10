Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (36-я), Рикард Ракелль (43-я), Брок Макгинн (57-я) и Джефф Картер (62-я). У хозяев отличились Виктор Олофссон (39-я), Джефф Скиннер (40-я) и Кайл Окпосо (59-я).

Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин превзошёл достижение Ги Лефлёра для крайних форвардов в НХЛ.