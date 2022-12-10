Морозов: два клуба КХЛ не дотягивают до пола зарплат
«Два клуба не дотягивают до пола заработных плат. У них есть время улучшить ситуацию. Надеюсь, в этом году никто не нарушит пол заработных плат», — цитирует Морозова ТАСС.
При этом, по его словам, с этом году на 44% улучшения по задержке зарплат игрокам.
«Это хороший показатель с учетом нынешней ситуации. На данный момент задолженностей ни у кого нет», — добавил глава КХЛ.
Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.