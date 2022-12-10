Морозов: два клуба КХЛ не дотягивают до пола зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, сообщил, что два клуба не дотягивают до пола зарплат в нынешнем сезоне.

«Два клуба не дотягивают до пола заработных плат. У них есть время улучшить ситуацию. Надеюсь, в этом году никто не нарушит пол заработных плат», — цитирует Морозова ТАСС.

При этом, по его словам, с этом году на 44% улучшения по задержке зарплат игрокам.

«Это хороший показатель с учетом нынешней ситуации. На данный момент задолженностей ни у кого нет», — добавил глава КХЛ.

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Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.