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Морозов: два клуба КХЛ не дотягивают до пола зарплат

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, сообщил, что два клуба не дотягивают до пола зарплат в нынешнем сезоне.

«Два клуба не дотягивают до пола заработных плат. У них есть время улучшить ситуацию. Надеюсь, в этом году никто не нарушит пол заработных плат», — цитирует Морозова ТАСС.

При этом, по его словам, с этом году на 44% улучшения по задержке зарплат игрокам.

«Это хороший показатель с учетом нынешней ситуации. На данный момент задолженностей ни у кого нет», — добавил глава КХЛ.

Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

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