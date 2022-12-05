В «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров В КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов выступил против снижения количества легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я всегда был за конкуренцию. Если мы хотим, чтобы лига и её игроки прогрессировали, то в ней должны играть сильнейшие. Я выступаю за отмену жёсткого лимита и за введение конкуренции», — цитирует Крылова РИА Новости.

Он также отметил, что в КХЛ нужно приглашать качественных иностранцев, которые могут чему-то научить российских хоккеистов.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею Федерации хоккея России (ФХР) снизить количество легионеров в КХЛ.