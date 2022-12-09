Мостовой — о паспорте России для Промеса: не вижу в этом смысла
- РИА Новости
«Если мы говорим о футболе — не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо», — цитирует бывшего футболиста сборной России Sport24.
Мостовой подчеркнул, что в России достаточно отечественных футболистов, которые готовы играть за сборную.
«Это нелогично, ведь у нас есть свои игроки. Но, конечно, это дело каждого. Любой может выбрать себе гражданство и паспорт», — добавил Мостовой.
По информации журналиста Ивана Карпова, руководство красно-белых уже инициировало процесс получения гражданства футболистом.
Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее нападающий «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о взаимоотношениях с Промесом.