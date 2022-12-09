Источник: хавбек «Спартака» Промес может получить российское гражданство

Полузащитник столичного «Спартака» Квинси Промес может получить паспорт гражданина России.

Руководство красно-белых уже инициировало процесс получения гражданства футболистом, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

30-летний нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Эквадора Феликс Торрес может перейти в «Спартак» в зимнее трансферное окно.