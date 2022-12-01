Источник: защитник сборной Эквадора Торрес может перейти в «Спартак»

Защитник сборной Эквадора Феликс Торрес может перейти в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Торрес находится в шорт-листе красно-белых на зимнее трансферное окно. На чемпионате мира-2022 в Катаре Феликс сыграл за сборную Эквадора все три матча на групповом этапе, сообщает «Евро-Футбол.ру».

Торрес является воспитанником «Барселоны Гуаякиль». В 2019 защитник присоединился к клубу «Сантос Лагуна». Он провёл за мексиканский клуб 99 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.

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