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Карпин: сила азиатских сборных была мне понятна и до ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне азиатских национальных команд.
Карпин: сила азиатских сборных была мне понятна и до ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Лично для меня она была понятна и до ЧМ. Даже те команды, с которыми мы играли — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, — и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был пять — десять лет назад», — цитирует Карпина Sport24.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

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