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Бивол не считает бой с Рамиресом самым сложным в карьере

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что не считает бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом самым сложным в карьере.
Бивол не считает бой с Рамиресом самым сложным в карьере
  • Gettyimages.ru

«Включил бы я битву с Рамиресом в тройку самых сложных в моей карьере? Да, в тройку важнейших и интереснейших боёв. У меня были определённые сложности при подготовке, поскольку понимал: он выиграл 44 схватки и ни разу не уступил. Это дорогого стоит и, безусловно, придаёт уверенности в собственных силах. Не знаю, будет ли в моей карьере когда-нибудь столько поединков. Поэтому Рамирес очень важный соперник для меня. С тем же Альваресом, поскольку он получился напряжённым для меня и я старался максимально сохранять концентрацию. Также противостояние с Салливаном Баррерой. У меня была сечка над глазом, и я очень сильно переживал, что меня могут снять», — рассказал Бивол в интервью RT.

Ранее Бивол рассказал, что чувствовал своё превосходство над Рамиресом с первого раунда.

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